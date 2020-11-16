Разработчики социальных сетей Facebook и Instagram добавят на свои платформы возможность отправлять сообщения, которые спустя время будут самоуничтожаться.

Об этом говорится на странице самих разработчиков.

Так, исчезающие сообщения будут напоминать аналогичную функцию в других мессенджерах, но будет ряд отличий. К примеру, в режиме Vanish Mode сообщения можно будет удалять лишь после того, как собеседник выйдет из диалога.

Сам пользователь при этом будет предупрежден, если собеседник сделает скриншот беседы в секретном режиме.

Уточняется, что Facebook Messenger уже получил данную функцию, но она доступна лишь жителям Соединенных Штатов. В Instagram ее появление ожидается в ближайшее время.

Напомним, пользователи Messenger и Instagram, приложений, в которых недавно произошел масштабный сбой, теперь смогут связываться напрямую - без необходимости скачивать второе приложение.