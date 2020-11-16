Государственная служба по чрезвычайным ситуациям предупреждает о неблагоприятных погодных условиях, которые вызваны снижением температуры воздуха 16 и 17 ноября.



Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС на своей станице в Facebook.



"По данным "Укргидрометцентра", днем 16 ноября и в течение суток 17 ноября в восточных областях на дорогах гололед.

Погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог ", - говорится в сообщении.



Ранее "Страна" сообщала, что с 15 ноября синоптики прогнозируют заморозки. Так, в Полтаве и Сумах ночная температура опустится до -2, а жителям стоит подготовиться к мокрому снегу.



Также напомним, что в Сумской и Харьковской области выпал первый снег. Осадки прогнозировали заранее в местных центрах по гидрометеорологии.







