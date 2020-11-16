Пашинян планирует сменить состав правительства Армении, но не собирается в отставку
Премьер-министр Армении Никол Пашинян, хотя и взял всю ответственность за Карабах на себя, не собирается подавать в отставку. Однако, по его словам, в составе армянского правительства ожидаются изменения.
Об этом со ссылкой на его слова пишет ТАСС.
"Да, конечно, в составе правительства будут изменения. У нас есть такие планы", - сказал Никол Пашинян.
Кроме того, Пашинян заявил, что не собирается подавать в отставку в результате неудач при военных действиях в Нагорном Карабахе.
Напомним, ранее Пашинян раскрыл детали стратегических ошибок Еревана в Нагорном Карабахе.
Также мы писали о том, что на прошлой неделе парламент Армении не смог собраться, чтобы отправить в отставку Никола Пашиняна.
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