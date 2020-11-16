Американская компании Moderna Inc заявила о разработанной вакцине от коронавируса с эффективностью в 94,5%, которая была подтверждена исследованиями. Об этом сообщает Reuters.

Уточняется, что вакцина Moderna Inc вместе с Pfizer могут быть авторизованы в США уже в декабре и таким образом 60 миллионов доз станут доступными уже в конце года.

В следующем году правительство США может иметь доступ к более чем 1 миллиарду вакцин при населении в 330 миллионов.

Новая вакцина имеет важное преимущество над вакциной Pfizer. Она не требует сверхнизких температур для транспортировки и хранения, что делает ее распределение легче.

Для стабильности вакцины достаточно температуры в 2-8 градусов Цельсия, а для хранения до 6 месяцев нужна температура в -20.

Ранее "Страна" сообщала, что необходимая температура транспортировки для вакцины Pfizer достигает -70 градусов.

Также мы сообщали, что разработчик вакцины от Covid-19 считает, что мир не вернется к нормальной жизни в течение еще года.