Президент Владимир Зеленский заявил, что карантин выходного дня уменьшил передвижения и контакты между жителями страны, что является правильным шагом со стороны правительства, поскольку снижения контактов между людьми помогает сохранять их жизнь.



Об этом сообщает пресс-служба главы государства.



"Считаю, что Украина сделала правильный шаг. Всемирная организация здравоохранения сообщила, что в выходные фиксируют наибольшее количество новых случаев заражения. Уменьшение контактов между людьми - это спасение жизней. В то же время надо восстановить и усовершенствовать все программы экономической помощи предпринимателям, работникам, потерявшим работу, одиноким людям", - заявил президент Украины.

Так, согласно данным секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова, активность граждан в крупных городах с населением более 100 тыс. в субботу снизилась на 18,5%, в воскресенье - на 27%.

В свою очередь, премьер-министр Денис Шмыгаль и министр внутренних дел Арсен Аваков отметили, что на выходных практически все крупные сети торговых центров, магазинов непродовольственных товаров, развлекательных заведений были закрыты, а полиция работала на предотвращение возможных скоплений людей. Сложные ситуации в отдельных областях возникли с продовольственными рынками.

"Правительство уже подготовило дополнительные меры для поддержки бизнеса и людей, которые потеряли часть доходов из-за карантина выходного дня. В частности, мы возобновляем поддержку малых предпринимателей с детьми, программу по частичной безработице, когда компенсируется часть зарплаты рабочего. Также будут действовать "кредитные каникулы" для бизнеса в рамках программы "5-7-9", признание карантина выходного дня форс-мажором, что поможет бизнесу в вопросе аренды и выполнении других обязательств", - сказал Шмыгаль.

Он добавил, что проведен ряд встреч с бизнесом, который был ограничен в работе из-за карантина выходного дня. В последующие дни такая работа будет усилена, встречи пройдут с представителями каждой отрасли.

Также совершенствуются программы по страхованию медицинских работников. Министр развития громад и территорий Украины Алексей Чернышев напомнил, что медицинский работник, который борется с Covid-19, приравнен к военнослужащему, и сейчас, кроме выплат в случае нетрудоспособности или смерти, в разных регионах отрабатываются программы помощи в случае заболевания.

Заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко добавил, что после приказа главы государства тщательно проработать этот вопрос разработка страховых программ активизировалась. Некоторые области уже застраховали 60-70% врачей, в частности Харьковская, Житомирская, Киевская, Волынская.



Ранее "Страна" сообщала, что на выходных из-за карантинных нарушений закрыли более двух тысяч объектов. По словам главы Национальной полиции, среди них более 1,5 тысячи предприятий торговли, около 800 заведений питания, около 30 ночных клубов и 20 спортзалов.



Также напомним, что количество зараженных коронавирусом в Украине выросло на 9 832 человека. Общее число заболевших на сегодняшний день таким образом достигло отметки в 545 689 человек. Выздоровели за последние 24 часа 2 753 пациента. Умерли за сутки 94 человека. Госпитализировано 1 100 человек.