На предстоящей неделе Верховная Рада будет заседать лишь один день, во вторник, 17 ноября. Остальные дни парламент работать не будет из-за вспышки коронавируса среди депутатов.

Это значит, что в ближайшее время не будут рассмотрены законы по декларированию и по Конституционному суду, а также закон о референдуме, который анонсировал замглавы Верховной Рады Руслан Стефанчук.

Об этом пишет Telegram-канал "Политика Страны".

Повестка дня, согласно данным нардепа Ярослава Железняка, будет следующей:

1. Постановление про предупреждение о карантине за неделю #4320;

2. Постановление про отмену карантина выходного дня;

3. Законопроект про отсрочку РРО для ФОПов #4313;

4. Закон про районные советы 3651д;

5. Закон про долг Укрнафты 4119 и 4120 (это 9 млрд в ковидный фонд);

6. Также вызовут в Раду Премьера с докладом о состоянии борьбы с эпидемией.

Кроме того, возможно к нему добавиться вопрос об упрощении регистрации вакцины от коронавиурса #4314.

Напомним, законопроект об отмене карантина выходного дня появился в стенах Верховной Рады сегодня. Об этом рассказала и.о. спикера парламента Елена Кондратюк.