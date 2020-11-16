Американские военные получили первую партию из четырех легких наземных гибридных роботов RCV-L, вооруженных пулеметами и противотанковыми ракетами Javelin. Они будут использоваться для испытаний системы взаимодействия роботизированных комплексов с людьми во время боевых операций в 2022 году.

Об этом сообщает Breaking Defense.

На протяжении последних нескольких лет армия США занимается проработкой концепции MUM-T (Manned-Unmanned Teaming, взаимодействие "человек-машина"). Она предполагает, что роботы и люди смогут действовать совместно при выполнении боевых задач. В частности, во время испытаний, запланированных на 2022 год, роботы RCV-L будут формировать первую линию наступления, за которой уже будут следовать люди.

Робот RCV-L разработан на базе роботизированной платформы EMAV американской компании Pratt Miller. Он оснащен системами вооружения и управления с открытой архитектурой QinetiQ. Машина массой три тонны способна передвигаться со скоростью 72 километров в час и нести грузы массой до 3,3 тонны.

Робот также получил мультикоптер HoverFly, которым можно управлять по кабель-тросу. С помощью этого дрона оператор может получить лучший обзор. RCV-L способен действовать в полностью автоматическом режиме, за исключением применения вооружения.

Армия США планирует организовать поставки легких, средних и тяжелых боевых роботов в войска к 2028 году. Поставками аппаратов займутся консорциумы Textron/Howe & Howe и QinetiQ North America/Pratt & Miller, а также компании HDT Global и Oshkosh.

Робот RCV-L. Фото: breakingdefense

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