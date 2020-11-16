В Кремле прокомментировали внесение в парламент Турции проекта указа об отправке военных в Азербайджан. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал это внутренним делом Турции.

Об этом пишет Газета.ru.

"Там же будет мониторинговый центр на территории Азербайджана, туда нужно отправить турецких военных это выполнение внутренних процедур", - сказал Дмитрий Песков.

Напомним, ранее Реджеп Эрдоган заявлял, что Турция вместе с российскими миротворцами примет участие в контроле перемирия в Нагорном Карабахе.

В МИД Франции после этого заявили, что ЕС введет санкции против Турции, если она не будет соблюдать перемирие в Карабахе.

А в Кремле ответили Турции, что миротворцами в Нагорном Карабахе будут только российские военные.