Совещание Североатлантического совета на уровне глав МИД пройдет 1-2 декабря в формате видеоконференции из-за пандемии Covid-19.



Об этом сообщает со ссылкой на генерального секретаря альянса Йенса Столтенберга агентство ТАСС.

"Заседание Североатлантического Совета на уровне министров иностранных дел состоится в режиме защищенной телеконференции 1 и 2 декабря 2020 года. Председательствовать на встрече будет генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг", - отметили там.

В пресс-службе альянса добавили, что повестка дня встречи пока не сообщается, она будет обнародована позже.



Ранее "Страна" сообщала, что в НАТО сменили руководителя центра информации в Украине. Вместо дипломата из Словакии Барборы Маронковой назначена латвийка Винета Клейне.



Также напомним, что у Трампа заявили, что НАТО не выгодно вступление в альянс Украины из-за угрозы конфликта с Россией. Об этом заявил советник президента США Роберт О'Брайен.