На Центральную Америку надвигается ураган "Йота" четвертой категории, который в понедельник обрушится на Никарагуа и Гондурас. Об этом предупреждает Национальный центр США по слежению за ураганами, передает "Интерфакс-Украина".

По данным центра, ураган усилился до четвертой категории в понедельник утром по мере того, как он направлялся на запад через Карибский бассейн к границе между Никарагуа и Гондурасом. Максимальная скорость ветров урагана достигала 230 км/час.

Теперь он движется на юго-запад через Карибский бассейн. Ожидается, что в следующие несколько часов он пройдет близ или через Провиденсию - небольшой остров у побережья Колумбии и обрушится на северо-востоке Никарагуа и востоке Гондураса позднее в понедельник.

Центр по слежению за ураганами прогнозирует для Центральной Америки "ветер с катастрофическими последствиями, угрожающий жизни штормовой прилив и сильные ливни". Ожидается, что 40 см осадков выпадет в Гондурасе, на севере Никарагуа, в Гватемале, а также на юге Белиза.

"Этот ливень приведет к существенным, опасным для жизни ливневым паводкам и разливам рек, оползням на возвышенностях", - предупредили в центре.

Об урагане предупреждали заранее и еще на прошлой неделе призывали жителей Гондураса, Гватемалы и Никарагуа эвакуироваться. Однако многие отказались покидать свои дома из страха заразиться коронавирусом.

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