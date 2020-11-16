Суд отказался отпустить из-под стражи под домашний арест майора Владимира Холодного, который находясь за рулем в нетрезвом состоянии сбил трех курсанток.

Об этом сообщает ТСН.

С просьбой изменить меру пресечения обратились адвокаты подозреваемого. Во время сегодняшнего судебного заседания суд решал процессуальные моменты. Дело по существу начнут рассматривать 26 декабря.

Напомним, происшествие случилось 25 августа в Киеве на территории военного колледжа по улице Зоологической. Тогда пьяный майор за рулем авто сбил троих девушек-курсанток, которые приехали в учебное заведение за формой. Все пострадавшие были госпитализированы в тяжелом состоянии.

В результате девушки получили тяжелейшие травмы. Двоим из них пришлось ампутировать ноги.

26 августа суд отправил майора под стражу, ему грозит срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.

Позже выяснилось, что виновник аварии перед тем, как совершить наезд на курсанток, угрожал им.