14-15 ноября за нарушение карантина выходного дня в Украине закрыли 2,4 тысячи объектов. Среди них около 1,5 тысячи магазинов, десятки ночных клубов и спортзалов.

Об этом со ссылкой на главу Национальной полиции Украины Игоря Клименко сообщает сайт ведомства.



"Больше всего нарушений было в тех регионах, где местная власть отказалась соблюдать карантин выходного дня, - Львовская, Днепропетровская, Тернопольская, Черкасская, Одесская области. Кроме того, много нарушителей выявили в Киеве и Киевской области", - рассказал Клименко.

Так, за субботу-воскресенье в общей сложности было закрыто более 2400 объектов.

По словам главы Национальной полиции, среди них более 1,5 тысячи предприятий торговли, около 800 заведений питания, около 30 ночных клубов и 20 спортзалов.



Отмечается, что правоохранители составила почти 2 000 административных протоколов и открыла 9 уголовных дел.



Ранее "Страна" сообщала, что в Киеве "Фокстрот" и "Гулливер" работали, несмотря на карантинный запрет. Это было замечено во время работы по мониторингу соблюдения ограничений на запрет деятельности.



"Эпицентр" также нарушал карантина выходного дня. В частности, совместные контрольные группы провели контроль магазина в Киеве на Григоренко. Он работал.