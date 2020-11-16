В понедельник, 16 ноября, Апелляционный суд Киева отменил заочный арест экс-президента Виктора Януковича по делу об убийствах на Майдане.

Суд назначил новое рассмотрение дела в суде первой инстанции. Апелляционную жалобу подали адвокаты Виктора Януковича.

Этот арест на экс-президента наложил в мае 2020 года Печерский суд Киева. Янукович проходит по делу подозреваемым.

Лоббируя арест Януковича, Офис генпрокурора заявлял, что теперь это позволит начать экстрадицию экс-президента из России. Ранее мы детально писали об этом аресте.

Адвокаты Януковича после решения Печерского суда заявляли, что таким образом Банковая отвлекает внимание от дела Сергея Стерненко и слива уголовных историй вокруг Петра Порошенко.