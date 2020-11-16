Сооснователь и руководитель германской фармацевтической компании BioNTech, которая создала вакцину от Covid-19, Угур Шахин, заявил, что зима в 2021 году будет тяжелой. По его словам, это связано с тем, что вакцинирование не успеет оказать значительного влияния на число заражений коронавирусом.

Об этом Угур Шахин рассказал в интервью BBC.

"Эта зима будет тяжелой", - сказал глава BioNTech. Он добавил, что даже в самом лучшем случае его компания сможет начать поставки своей разработки лишь в конце 2020 или начале 2021 года. Также он рассказал, что произвести необходимые для вакцинации хотя бы части населения Евросоюза 300 млн доз планируется лишь к апрелю следующего года.

По словам Шахина, летом заболеваемость Сovid-19 снизится естественным образом, однако уже к следующей осени необходимо завершить вакцинацию.

"Я уверен, что так и будет, потому что есть ряд компаний - производителей вакцин, которые помогут нам увеличить объемы поставок. Таким образом, уже в следующем году у нас может быть нормальная зима", - добавил Шахин.

Напомним, в начале ноября BioNTech и американская компания Pfizer объявили, что разрабатываемая ими вакцина показала при испытаниях эффективность более 90%, что вызвало бурный рост котировок на фондовых рынках.

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