Президент Беларуси Александр Лукашенко допустил, что 70-80% полномочий главы государства могут быть переданы парламенту и правительству. Об этом он заявил на сегодняшнем совещании по вопросу дорожного сбора, передает БелТА.

"Народ, общество хотят перемен, и они замкнулись на президенте и его полномочиях. Как выход из этого - изменения в конституцию. Мы недавно договорились с руководством парламента, что для того, чтобы процентов на 70-80% полномочия президента передать парламенту, правительству, другим структурам, конституцию ломать не надо", - сказал Лукашенко.

Он предложил новый механизм работы, при котором правительство будет разрабатывать законопроекты, парламент обсуждать и принимать их, а затем вносить на подписание президенту.

"Поэтому я и сказал, что готов вас слушать, но принимать решение будете вы", - сказал Лукашенко.

Ранее "Страна" писала о том, что Лукашенко заявил, что хотел провести перевыборы в Беларуси, но его отговорил Путин.

Также мы сообщали, что Лукашенко жестко высказался в адрес Зеленского.