В понедельник, 16 ноября, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль провел с мэрами онлайн-совещание, в ходе которого обсуждался карантин выходного дня и ситуация с коронавирусом в стране.

Об этом сообщает пресс-служба Кабмина.

Во встрече также приняли участие министр здравоохранения Максим Степанов, заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко, украинские эпидемиологи и инфекционисты.

Денис Шмыгаль заявил, что правительство сейчас ищет пути, которые позволят притормозить процесс роста количества заболевших Covid-19. В качестве примеров он привел адаптивный карантин и усовершенствование карнатина выходного дня.

"Для нас это один из выходов, когда на выходных люди находятся дома и не создают большой поток и скопление. Большие заработки отраслей именно в субботу и воскресенье как раз является доказательством факта, что огромные потоки людей движутся в отрасль питания и развлечений", - сказал премьер.

По мнению Шмыгаля, карантин выходного дня позволяет перераспределить спрос с выходных на пять рабочих дней, уменьшить потоки людей и пересечение различных социальных групп. По словам премьера, правительство сейчас сосредоточено на коммуникации с отраслями, чтобы выработать механизмы компенсации потерь.

"На сегодня у нас есть ряд инструментов, которые проявили себя весной. Также мы работаем над разработкой новых программ. У нас на сегодня есть до семи инструментов, которыми мы будем уже на этой неделе поддерживать отрасли, которые страдают больше всего", - заявил глава правительства.

Шмыгаль сообщил, что параллельно Кабмин работает над увеличением количества коек, над поставкой кислорода, чтобы дать медикам больше инструментов для лечения больных. Он также заявил, что любые противоэпидемические мероприятия не дают мгновенного результата и эффект карантина выходного дня можно будет увидеть через 2-3 недели.

Эпидемиолог Наталья Виноград отметила, что сейчас было два варианта сдерживания заболевания: или карантин выходного дня, или полный локдаун. Она привела пример, что другие страны также прибегают к введению комендантского часа.

Заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что жесткий локдаун, который закроет страну на три недели, сильно ударит по украинской экономике.

"Когда мы говорим о карантине выходного дня, то в случае, если он будет выполняться на 100%, это значительно повлияет на коэффициенты прироста за неделю. Коэффициент прироста за неделю позволит нам как можно дольше держать систему здравоохранения в полной готовности", - сказал Ляшко.

Он также добавил, что Минздрав сегодня переориентируется на закрытые коллективы, чтобы предотвратить вспышки в малых социальных группах и призвал мэров к совместной работе.

По итогам совещания участники встречи договорились усилить взаимодействие правительства и органов местного самоуправления и проводить такие встречи на регулярной основе.

Напомним, Рада завтра может отменить карантин выходного дня.

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