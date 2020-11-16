Премьер-министр Армении Никол Пашинян объяснил, в чем заключается ошибка армянского руководства в процессе карабахского урегулирования, передает "Интерфакс".

"Нашими подходами были, во-первых, принцип исключения войны, во-вторых, принцип "ни пяди земли". Мы должны были иметь сценарий и готовиться (к такой развязке - Ред.), но считали, что бесконечно можем затягивать время. Наша стратегическая ошибка в том, что мы не сделали выбор в пользу одного из этих принципов, а хотели совместить их", - сказал Пашинян во время встречи с депутатами правящей фракции "Мой шаг" в парламенте в понедельник, 16 ноября.

По его словам, за последние два с половиной года ВС Армении пополнили арсенал своего вооружения "всем необходимым".

"В системе ПВО имели колоссальные приобретения, мы закупили системы "Тор", модернизированные "ОСА-АК" (зенитный ракетный комплекс - Ред.), но они были недостаточными для обслуживания современных вызовов, соотношение сил изменилось", - сказал Пашинян.

Он также отметил, что в понедельник под контролем российских миротворцев откроется дорога из Армении через Лачин в Степанакерт.

Оппозиционные фракции "Процветающая Армения" и "Светлая Армения" не участвуют во встрече. Ранее "Процветающая Армения" заявила, что оппозиция может пойти на встречу с главой армянского правительства только для обсуждения вопроса о его отставке.

Напомним, военные действия в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. В ночь на 10 ноября РФ, Азербайджан и Армения приняли трехстороннее заявление о прекращении огня в зоне конфликта и вводе в регион российских миротворцев, а также о передаче ряда районов Азербайджану.

Ранее "Страна" писала о том, что из-под Шуши вывозят тела армянских бойцов, Пашинян взял всю ответственность за Карабах на себя.

Также мы сообщали, что Путин рассказал, что сам писал соглашение по Нагорному Карабаху.