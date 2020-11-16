Майя Санду после победы на выборах президента Молдовы заявила, что во внешней политике республики построит прагматичный диалог с Россией и США.

Об этом сообщает РИА "Новости" в понедельник, 16 ноября.

"Мы построим настоящий баланс во внешней политике, исходя из национальных интересов Молдовы, и прагматичный диалог со всеми странами, включая Румынию, Украину, европейские страны, Россию и США", - сказала политик.

Она добавила, что будет работать для всех граждан страны.

Напомним, вчера в Молдове зафиксировали рекордно высокую явку на выборах президента. Свои голоса отдали около 1,65 миллионов избирателей.

Ранее "Страна" разбиралась, что означает победа Санду на выборах президента Молдовы и какие последствия для Украины.

Также мы писали, что президент Украины Владимир Зеленский и лидер России Владимир Путин поздравил Санду с победой на выборах президентских выборах.