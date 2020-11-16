Спецкор "Страны", автор блогов "Ясно. Понятно" Олеся Медведева презентовала свою новую песню под названием "Капля Яда".

Об этом она рассказала у себя на странице в Facebook.

"Ровно неделя с того момента как вышел первый трек из моей музыкальной истории "Свеча" и live формат в его поддержку. Сегодня хочу познакомить вас с ещё одной песней под названием "Капля Яда". Он про большую чистую любовь и ответственность за нее каждого из нас", - говорится в сообщении.

Песня уже доступна в Apple Music и Spotify.

Клип к песне можно просмотреть и в YouTube.

Напомним, первую песню, под названием "Свеча", Медведева презентовала 9 ноября. Песню написала мама журналистки, которая умерла несколько лет назад. Ее памяти и посвящена первая композиция.