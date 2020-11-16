В "Слуге народа" заявили, что готовы голосовать за проект постановления об отмене карантина выходного дня, который 16 ноября был внесен в парламент.

Так, депутат от "Слуги народа" Ирина Верещук сообщила "Стране", что будет голосовать за отмену частичного карантина, по ее мнению, многие во фракции ее поддержат.

"Я готова голосовать за отмену карантина выходного дня и буду всячески настаивать на том, что это недейственная форма и недейственная на сегодняшний день позиция правительства. Думаю, что голоса во фракции будут. У нас очень много людей, мажоритарщиков, которые из округов приносят информацию. Они убеждены, что карантин выходного дня - это не тот путь и не та модель, которую нужно применять сейчас в Украине. Вы видите, что это точно не приводит к уменьшению количества заболевших. Даже если мы будем показывать статистику, в которой идет речь об уменьшении количества заболевших, - это точно не произведет впечатления на общество. Так как мы понимаем, что статистика - вещь относительная, и дело точно не в карантине выходного дня", - заявила Верещук.

По словам нардепа, нужно обсудить вопросы введения карантина с малым и средним бизнесом.

"Дело в том, готовы ли мы идти на полный локдаун, потому что по мнению инфекционистов, только такой способ может помочь разорвать цепь инфицирования. Но выдержим ли мы полный локдаун? Мы видим, что правительства некоторых европейских стран идут на такие беспрецедентные шаги, но есть страны, которые не готовы вводить полный локдаун. Например, Польша, при том, что у них большое количество заболевших. Нужно еще раз обсудить все эти вопросы. В первую очередь, с теми, кто пострадает - средним и малым бизнесом", - считает нардеп.

Напомним, "Страна" разбиралась. почему в карантин выходного дня резко упало число заболевших.

Также мы писали о том, что премьер-министр Денис Шмыгаль соберет на онлайн-встречу мэров крупных городов из-за игнорирования карантина.