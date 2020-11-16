В случае введения в Украине полного локдауна, власти могут вернуться к вопросу закрытия границ. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в эфире телеканала "Украина 24".

"Если будет введен полный локдаун - то, очевидно, будет рассматриваться такая мера как закрытие границ. Но с введением карантина выходного дня нам удалось избежать опции полного локдауна, поэтому в ближайшее время я не ожидаю рассмотрения этого вопроса на заседании правительства", - отметил министр.

Напомним, карантин выходного дня в Украине был введен с 14 ноября. Однако власти многих областных центров решили игнорировать это ограничение.

Ранее "Страна" писала о том, что во Львовской области карантин выходного дня в субботу нарушили 248 заведений.

Также мы сообщали, что во вторник Рада может отменить карантин выходного дня.