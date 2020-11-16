Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко сегодня, 16 ноября, появилась в Верховной Раде после кардинальной смены образа. Как можно заметить, 59-летняя нардеп обновила прическу и, вероятнее всего, сделала пластику лица.

Снимки сделал корреспондент "Страны".

Так, Тимошенко продемонстрировала новый образ во время брифинга в стенах парламента. Привычный хвост политик решила распустить, представ с немного завитыми локонами.

Не обошли стороной изменения и лицо Тимошенко: губы выглядят заметно пухлее, чем обычно. Скорее всего, она сделала процедуру по их увеличению. Дополнить образ она решила очками в темной оправе округлой формы.

Тимошенко пришла в Раду в новом образе. Фото: Страна

Напомним, новый лук Тимошенко продемонстрировала сегодня на заседании Согласительного совета Верховной Рады после чего и вышла к прессе.