В понедельник, 16 ноября, в Верховной Раде зарегистрировали проект постановления об отмене карантина выходного дня.

Об этом в ходе заседания Согласительного совета Рады сообщила и.о. спикера парламента Елена Кондратюк.

"Под моим руководством и руководством всех политических фракций и групп было зарегистрировано специальное постановление №4381 о рекомендации отменить карантин выходного дня правительством", - сказала Кондратюк.

По ее словам, Кабмин принял неоднозначное решение о локдауне на выходных, в результате многие украинцы оказались в безвыходном положении.

"С целью преодоления негативных тенденций в экономической сфере предлагается рекомендовать правительству пересмотреть решение, принятое им 11 ноября 2020", - сказано в пояснительной записке к документу.

Кондратюк также предлагает рассмотреть на заседании во вторник постановление №4320 о своевременном информировании граждан в случае усиления противоэпидемических мероприятий.

По словам представителя "Слуги народа" Александра Корниенко, они поддерживают рассмотрение постановлений, касающихся карантина, на заседании 17 ноября, но еще будут определяться, как голосовать.

Напомним, Денис Шмыгаль соберет на онлайн-встречу мэров крупных городов из-за игнорирования карантина выходного дня.

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