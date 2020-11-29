В холодное время вновь популярным становится глинтвейн - горячий напиток, напоминающий о рождественских и новогодних ярмарках в Западной Европе. И хотя в этом году из-за карантина гуляний не будет, глинтвейн можно сделать не выходя из дома.

Собрали три рецепта: с красным и белым вином, а также безалкогольный.

Секреты приготовления

Секрет вкусного напитка в том, чтобы не доводить вино со специями до кипения, поскольку тогда быстро испарится алкоголь, а у глинтвейна появится кисловатый компотный вкус.

Лучше сначала приготовить смесь из сока, воды и специй, а затем в этот пряный "чай" долить вино и снять, доведя до идеальной температуры 70-78 градусов. Определить это можно на глаз - вино начнет покрываться белой пенкой, но еще не начнет закипать.

Для глинтвейна лучше выбирать сухие или полусладкие молодые вина, например, Каберне, Саперави или Мерло. От крепленных лучше отказаться, они только утяжелят напиток. Также не лучшим выбором будут десертные сладкие вина, которые могут создать слишком приторный вкус. Если вы готовите напиток на основе белого вина - помните, что при нагревании усиливается кислый вкус, поэтому для глинтвейна не подходят слишком кислые сорта. Идеальный выбор - сухие белые вина типа Шардоне, Совиньон Блан, Алиготе, Цинандали.

Стандартный набор специй - корица, гвоздика, мускатный орех. Также используют имбирь, перец горошком, звездочки бадьяна, кардамон, анис, фенхель, лавровый лист. Экспериментируйте, подбирайте свой состав, но помните об умеренности - "суп" из пряностей перебьет вкус глинтвейна. Специи по возможности лучше использовать целиком (не порошок) или слегка перебитыми в ступке.

Из фруктов обычно выбирают апельсины и лимоны, но также можно добавить по вкусу яблоки, груши, клюкву, малину. При этом имейте в виду, что фрукты и сок из них добавляют кислоту. Если вы не хотите этого - используйте только цедру при приготовлении. А кружочками апельсинов и лимонов можно украсить бокалы, либо положить их на дно кружки перед тем, как залить глинтвейном.

Классический глинтвейн с красным вином

Ингредиенты:

красное сухое вино - 1,5 л

вода - 200 мл

апельсины - 2 шт

лимон - 1 шт

гвоздика - 5-10 бутонов

мускатный орех - щепотка

корица -1-3 палочки

сахар - 150 гр

Красный глинтвейн. Фото: Smachno.ua

Приготовление:

Тщательно вымойте апельсины и лимоны, снимите с них цедру. Положите в кастрюлю с толстым дном цедру, добавьте воду. Нагревайте на небольшом огне 10-15 минут. Добавьте сахар и помешивайте смесь еще 5 минут.

Добавьте вино. Снимите с плиты, не доводя глинтвейн до кипения. Идеально дать настояться напитку под крышкой 40-60 минут (можно дополнительно укутать кастрюлю). Затем подогреть и подавать, разлив по кружкам, чашкам или стаканам.

Глинтвейн с белым вином

Ингредиенты:

вино - 500 мл

апельсины - 6 шт

лимон - 2 шт

сахар - 4 ст л

мед - 2 ст л

палочки корицы - 4 шт

гвоздика - 4 шт

стручок ванили 1 шт

мускатный орех - щепотка.

Белый глинтвейн. Фото: IVONA bigmir.net

Приготовление:

Очистите апельсины и лимоны и выжмите из них сок. Добавьте сахар и специи и поставьте на небольшой огонь пока не растворится сахар, а одна третья смеси не уварится. После этого влейте вино и нагрейте, не доводя до кипения.

Разлейте горчим в чашки или кружки. Можно добавить мед по вкусу.

Безалкогольный глинтвейн

Ингредиенты:

виноградный сок красный - 1 л

апельсин - 1 шт

кусочек корня имбиря

палочка корицы

звездочка бадьяна

гвоздика - 6 шт

лимон - 2 кружочка

мед - 1 ст.л

Безалкогольный глинтвейн. Фото: depositphotos.com

Приготовление:

В небольшую кастрюлю влейте виноградный сок, положите туда нарезанный кружочками апельсин, очищенный и нарезанный имбирь, корицу, бадьян, гвоздику, лимон, клюкву.

Доведите почти до кипения на медленном огне. Затем снимите с плиты и оставьте под крышкой на полчаса.

Готовый напиток процедите через сито. Положите мед в бокал или стакан и залейте горячим глинтвейном.