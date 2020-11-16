Экс-премьера Молдовы и лидера оппозиционной партии "Действие и солидарность" Майю Санду, которая выиграла президентские выборы, поздравил с победой глава России Владимир Путин.

"Рассчитываю, что Ваша деятельность во главе государства будет способствовать конструктивному развитию отношений между нашими странами. Это, несомненно, отвечало бы коренным интересам народов России и Молдовы", - цитирует российского президента РИА Новости.

Напомним, президентские выборы в Молдове прошли в воскресенье, 15 ноября, на них была зафиксирована рекордно высокая явка избирателей - 53%. Майя Санду считается прозападным кандидатом и выступает за сближение с Румынией.

Победителя президентских выборов в Молдове в понедельник, 16 ноября, поздравил и президент Украины Владимир Зеленский.

Также "Страна" разбиралась, что означает победа Санду на выборах президента Молдовы и какие последствия ждут Украину.