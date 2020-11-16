Председатель Парламентской ассамблеи Совета Европы Хендрик Дамс, который находился в Москве, прервал свой визит в столицу России из-за возможного инфицирования коронавирусом.

Об этом со ссылкой на информированный источник пишет "Интерфакс".

Сообщается, что Дамс прервал визит и возвращается домой в связи с контактом с собеседником, возможно, инфицированным Covid-19. На сегодня факт инфицирования пока не подтвержден, однако решение было принято в качестве меры предосторожности.

Уточняется, что из-за этого была отменена встреча Дамса с председателем Совета Федерации РФ Валентиной Матвиенко, намеченная на 16 ноября, встреча главы ПАСЕ со спикером Госдумы Вячеславом Володиным также не состоялась.

Напомним, уже больше 54 миллионов человек в мире переболели коронавирусом.

Также мы писали о том, что глава Минздрава Украины Максим Степанов заразился коронавирусом.