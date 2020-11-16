В Одессе избиркомы подсчитали и передали в ТИК итоги голосования во втором туре выборов мэра по первому району - Киевскому.

Об этом пишет Telegram-канал "Политика Страны".

Разрыв между кандидатами, действующим мэром Геннадием Трухановым и представителем "Оппозиционной платформы – За жизнь" Николаем Скориком, минимальный.

За Труханова - 21 097 голосов. За Скорика - 20 939. При этом 1 561 бюллетень признан испорченным.

Отметим, что ранее в штабе Скорика заявляли, что подконтрольные Труханову члены избиркомов портят бюллетени за Скорика и признают их недействительными.

Напомним, "Страна" писала о том, как проходил второй тур выборов мэра Одессы, и следит за результатами подсчета голосов в онлайн-репортаже.

Также мы писали, что Нацполиция насчитала в Одессе больше всего нарушений во время второго тура выборов мэра 15 ноябряю