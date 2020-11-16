Лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко сегодня в очередной раз сменила имидж. Это заметили украинцы, которые смотрели прямую трансляцию заседания Согласительного совета Верховной Рады.

"Страна" собрала все популярные образы политика и вспомнила, как менялась ее внешность в разные годы.

Элегантный пучок

Сегодня политик собрала волосы в пучок на затылке и выбрала круглую оправу для очков.

При этом пряди волос Юлии Владимировны были окрашены в русо-пепельный тон, слегка подкручены и уложены под косой пробор. Вероятно, Леди Ю заранее готовится к своему 60-летию - 27 ноября.

Звездный хвост

В 2020 году имидж политика был неизменный - разного оттенка блонд. Длинные волосы собраны в низкий хвост и выправлены вперед.

При этом еще в начале года пробор политик делала прямой, выправляя несколько прядей. Неизменным оставались гладкие волосы, выпрямленные стайлингом и убранные за уши.

Разная по цвету и форме оправа очков дополняла образ.

Революционная коса

Периодически Тимошенко возвращается к излюбленному своему образу - политика с толстой косой, заплетенной поверх гладко зачесанных волос.

Последний раз с такой прической она появлялась в 2019 году (накануне своего дня рождения), когда принимала участие в саммите Европейской народной партии.

Юлия Тимошенко и президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен. Фото: ba.org.ua

Гладкие косы и прямой пробор

Осенью 2017 года Тимошенко несколько раз появлялась на публике с гладкими тонкими косичками и прямым пробором. Аналогичный образ она воспроизвела и на первом заседании Верховной рады 9 созыва в 2019 году.

Отметим, что такой образ идет далеко не всем за счет того, что практически все волосы убираются от лица.

Такого плана эксперименты смотрелись выигрышно только за счет сравнения с героиней популярного сериала "Игра Престолов" Дейенерис Таргариен - Матери Драконов. Чей образ, как отметили тогда в Сети, видимо копировала Юлия Владимировна.

В 2016 году политик экспериментировала с прическами - она появлялась то с распущенными волосами - и тогда ее непременно сравнивали с эльфийкой.

То снова заплетала волосы в косу или элегантный пучок.

Цветовая гамма в одежде была преимущественно черно-белой с добавлением украшений в виде жемчуга. Неизменной деталью образа были овальные черные очки в роговой оправе.

Киношные образы

В 2015 году на свой 55-летний юбилей Юлия Тимошенко не абы как удивила украинцев, появившись с распущенными волосами и в платье, напоминающем костюм героини фильма "5 элемент" Лилу.

Спустя 2 года - когда Тимошенко исполнилось 57 лет ее стилисты снова вдохновились киношными образами и одели политика в такой же костюм, как у героини сериала "Карточный домик" Клэр Андервуд.

Прическа "Бабетта с обручем"

Интересной и необычной была прическа Леди Ю в 2014 году, когда она появилась накануне выборов президента Украины с бабеттой на голове. Этот хит 60-х требовал начеса, а высокую прическу украшал обруч.

Распущенные волнистые волосы

В 2007 году, будучи премьер-министром Украины, Юлия Тимошенко появляется в Раде с распущенными волнистыми волосами.

Этническая "корона"

В 2001 году стилисты придумали для Тимошенко прическу со знаменитой косой вокруг головы. В интернете ее можно найти под разными названиями коса-бублик, прическа корона, корзинка или коса-паляница.

Впервые этот этнический образ появился у Тимошенко, когда она ушла в оппозицию и создала блок своего имени. Также она заплетала косу во время Майдана 2004 года и когда вышла на свободу благодаря переизданию революции образца 2014 года.

В 2004 году во время Оранжевой революции Тимошенко часто появляется с распущенными осветленными волосами. Поскольку это был период перехода к блонду, желтый оттенок в прядях все еще присутствовал.

Строгий пучок

После выхода из СИЗО Тимошенко долгое время носила пучок.

СИЗО и темные волосы

Так выглядела Юлия Тимошенко в 2001 году, когда ее посадили в СИЗО по обвинению в контрабанде российского газа и неуплате налогов.

Брюнетка с челкой и каре

В 1999 году Тимошенко становится вице-премьер-министром Украины по вопросам топливно-энергетического комплекса.

30-летнего политика запомнили как энергичную молодую брюнетку со стрижкой каре и слегка подкрученной челкой.

В 1998 году Тимошенко наградили Орденом Святой Великомученицы Варвары от Украинской православной церкви. Все чаще она собирает волосы вверх, чтобы они не мешали.

В 1997 году Тимошенко переходит из бизнеса в политику. В политической среде ее называют "газовой принцессой". Неизменными атрибутами этого времени стали длинные волосы и деловые костюмы Юлии Владимировны.

В 1995 году уроженку Днепропетровска Юлию Тимошенко (при рождении Григян) знают как бизнес-леди. Она занимает пост генерального директора СП "Корпорация Украинский бензин" и возглавляет созданную на базе КУБ корпорацию "Единые энергетические системы Украины".