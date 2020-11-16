В понедельник, 16 ноября, в сети появилось распоряжение председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова о временном возложении обязанностей спикера парламента на его заместительницу Елену Кондратюк.

Документ в Facebook опубликовал депутат от фракции "Голос" Ярослав Юрчишин.

"В соответствии со статьей 80 Закона Украины "О Регламенте Верховной Рады Украины": на период временной нетрудоспособности Разумкова Д. - председателя Верховной Рады - и Стефанчука Р. - первого заместителя председателя Верховной Рады - исполнение обязанностей председателя Верховной Рады возложить на заместителя председателя Верховной Рады Кондратюк Елену Константиновну", - сказано в распоряжении Разумкова №818-к от 12 ноября.

Юрчишин сообщил, что Раду впервые возглавит женщина, а также не исключил, что парламент могут отправить на карантин.

Напомним, 11 ноября стало известно, что председатель Рады Разумков заразился коронавирусом.

Также мы писали, что первый заместитель председателя парламента Руслан Стефанчук на прошлой неделе также заболел коронавирусом.

"Страна" писала о том, что на Банковой хотят закрыть Раду на карантин, и разбиралась, почему так происходит.