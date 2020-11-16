Заместитель главы Министерства здравоохранения Украины Ирина Микичак заявила, что в период вынужденного простоя мелкие предприниматели могут быть полезны в сфере здравоохранения, где не хватает технических сотрудников.

Об этом она сообщила во время брифинга, который транслировался на Facebook.

"Мы, медики, предлагаем малому бизнесу превращать проблемы в новые возможности, как мы годами делаем это в больницах и поликлиниках, не имея ресурса и с нищенской заработной платой, но максимально предоставляя качественную медицинскую помощь каждому гражданину. Мы просим оглянуться вокруг и найти другие возможности получения дохода, где можно зарабатывать во время карантина", - сказала она.

Среди таких источников, утверждает Микичак, могут стать и сами больницы.

"Наши больницы с большим удовольствием предоставят временные рабочие места всем малым предпринимателям, которые сейчас находятся в вынужденном простое. Больницам и центрам экстренной помощи очень нужны сильные и здоровые рабочие руки. Это экономисты, бухгалтеры, санитары, техники, работники прачечной и кухни, электрики, водители, сторожиа, вахтеры и разнорабочие, и так далее. Приходите в больницы, у нас есть возможность принять на работу каждого", - рассказала она.

Минздрав призвал предпринимателей трудоустраиваться в больницы. Смотреть с 16:15. Видео: facebook.com/moz.ukr

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