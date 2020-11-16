От коронавирусной инфекции умер следователь ГБР Андрей Ена, который расследовал дело о расстреле протестующих в Киеве 20 февраля 2014 года на улице Институтской.

Об этом сообщила пресс-служба Адвокатской совещательной группы на своей странице в Facebook.

"У нас очень печальная новость. 11 ноября от коронавируса умер следователь по делам Майдана Андрей Ена. Это большая потеря для нас и для расследования. Андрей Ена уже длительное время был ключевым следователем по эпизоду расстрела протестующих 20 февраля на улице Институтской", - говорится в сообщении.

Уточняется, что Ена организовывал и проводил следственные эксперименты на Аллее Небесной Сотни по этому эпизоду, а также координировал работу большого количества экспертов.

"Работал с пострадавшими и свидетелями, исследовал, приводил в порядок видео. Это очень большой объем кропотливой и важной следственной работы. Мы благодарны за все, что Андрей Ена успел сделать по делам Майдана", - подытожили в сообщении.

В ГБР пока не давали комментариев по этому поводу.

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