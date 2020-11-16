Действующий президент Молдовы Игорь Додон поздравил Майю Санду с предварительной победой на выборах нового главы государства.

Соответствующее заявление Додон сделал на брифинге 16 ноября, пишет РИА Новости.

"Предварительные результаты показали, что Майя Санду одержала победу. Я поздравляю ее с предварительной победой, но точка в избирательном процессе будет поставлена, когда будут проверены все сообщения о нарушениях", – заявил Додон.

Также сообщается, что Додон призвал сторонников не выходить на протесты. По его словам, он намерен оспорить результаты президентских выборов в суде.

"Мы используем все легальные возможности, чтобы проверить результаты голосования. Я обязан защитить голоса тех, кто поддержал меня на выборах", – заявил Додон.

Напомним, "Страна" подробно писала о том, что означает победа Санду на выборах президента Молдовы и какие последствия она будет иметь для Украины.

Также мы сообщали, что первый телефонный разговор после победы на выборах Санду провела с президентом Румынии.