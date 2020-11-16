В понедельник, 16 ноября, стало известно о смерти новоизбранного мэра Конотопа Александра Лугового, который победил как самовыдвиженец. Он скончался от осложнений коронавируса.

Об этом рассказал народный депутат от группы "За будущее" Игорь Молоток у себя на странице в Facebook.

"Ушел из жизни новоизбранный мэр Конотопа Александр Луговой. Страшная весть и большая потеря. Он победил на выборах и отчаянно боролся за жизнь с коварной болезнью. Казалось, что самое страшное уже позади, но это было не так", - говорится в сообщении.

Уточняется, что на выборах Луговой набрал 37% голосов избирателей.

Напомним, в воскресенье, 1 ноября, стало известно о смерти от коронавируса 63-летнего экс-мэра Павлограда Ивана Метелицы.

Также "Страна" писала, что мэр Новгорода-Северского Олег Бондаренко 29 октября внезапно скончался в областной больнице Чернигова. У градоначальника, которому было всего 47 лет, диагностировали двустороннюю пневмонию и коронавирус.