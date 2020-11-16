Майя Санду провела свой первый после победы на выборах президента Молдовы телефонный разговор с президентом Румынии Клаусом Йоханнисом.

Об этом в Facebook сообщает пресс-служба партии "Действие и солидарность", которую возглавляет Санду.

"Майя Санду получила самые теплые поздравления с победой на президентских выборах и поблагодарила президента Йоханниса за всю братскую и безоговорочную поддержку молдавских граждан на протяжении многих лет. С вступлением в должность президента Майя Санду будет прилагать неустанные усилия для восстановления и укрепления отношений с Румынией", - сказано в сообщении.

Напомним, президент Украины Зеленский поздравил Санду с победой на выборах президента Молдовы.

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