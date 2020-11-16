Северокорейский лидер Ким Чен Ын впервые за 25 дней появился на публике, обсудив на Политбюро коронавирус и "антинародные" действия в учебных заведениях.

Об этом сообщают "РИА Новости" у себя на странице в Telegram.

Так, в ходе встречи обсуждалась противоэпидемическая ситуация, в ходе которой Ким Чен Ын резко критиковал безответственность и "крайнюю халатность парткома Пхеньянского медицинского института, совершившего серьезное преступление".

При этом, какое именно преступление совершило учебное заведение, на встрече не обсуждалось.

Напомним, северокорейский лидер Ким Чен Ын в ходе выступления в честь военного парада заявил, что в стране нет случаев заражения коронавирусом COVID-19.

Ранее южнокорейская разведка предполагала, что лидер КНДР Ким Чен Ын находится в больнице, а страной руководит его сестра.