Ким Чен Ын впервые показался на публике за последние 25 дней. Фото: ЦТАК

Северокорейский лидер Ким Чен Ын впервые за 25 дней появился на публике, обсудив на Политбюро коронавирус и "антинародные" действия в учебных заведениях.

Об этом сообщают "РИА Новости" у себя на странице в Telegram.

Так, в ходе встречи обсуждалась противоэпидемическая ситуация, в ходе которой Ким Чен Ын резко критиковал безответственность и "крайнюю халатность парткома Пхеньянского медицинского института, совершившего серьезное преступление".

При этом, какое именно преступление совершило учебное заведение, на встрече не обсуждалось. 

Ким Чен Ын показался на публике впервые за 25 дней. Скриншот: Telegram/РИА Новости

Напомним, северокорейский лидер Ким Чен Ын в ходе выступления в честь военного парада заявил, что в стране нет случаев заражения коронавирусом COVID-19.

Ранее южнокорейская разведка предполагала, что лидер КНДР Ким Чен Ын находится в больнице, а страной руководит его сестра.

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