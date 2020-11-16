Из-за того, что в субботу и воскресенье, 14-15 ноября, многие города не соблюдали карантин выходного дня, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль планирует провести онлайн-встречу с мэрами крупных городов.

Об этом со ссылкой на пресс-секретаря главы правительства Ольгу Курышко пишет УНН.

Так, по ее словам, онлайн-встреча мэров крупных городов и Дениса Шмыгаля из-за протестов по поводу карантина выходного дня, планируется.

Напомним, что во многих городах карантин выходного дня не соблюдался из-за соответствующего решения местных властей. Так, например, мэр Львова Садовой объявил субботы и воскресенья до конца ноября рабочими днями, чтобы бизнес мог не закрываться по выходным.

Также мы писали, что мэр Филатов объявил в Днепре "итальянскую забастовку" против карантина выходного дня. Имплементировать решение Кабмина он отказался, заявив, что местная комиссия по ТЭБ и ЧС не имеет кворума.

"Страна" сообщала, что в Киеве "Фокстрот" и "Гулливер" работали, несмотря на карантинный запрет.