В среду, 18 ноября, лунные сутки будут под покровительством Козерога. День будет во многом зависеть от действий представителей знаков зодиака. Поэтому астрологи рекомендуют провести время вместе с родными и близкими.

Трем наиболее семейным знакам Зодиака такой релакс пойдет только на пользу.

Раки считаются наиболее спокойными и домашними знаками Зодиака. Сегодня они могут проявлять недоверчивость к незнакомым людям. Поэтому не лишним для них будет отгородиться от внешнего мира и желательно, чтобы эти стены были повыше и покрепче. Это не значит, что представителям знака нужно пустить все на самотек - продолжайте контролировать свои границы и слова. Лучше всего эти лунные сутки провести дома. Уделите внимание сновидениям. Они могут быть вещими.

Весы настоящие мастера компромиссов. Они всегда прекрасно выглядят и нравятся окружающим, потому что часто умеют взглянуть на себя глазами других людей. Для стабильности и гармонии Весам нужны партнерские отношения. С домашними они тоже проявляют тонкости своей дипломатии. Никогда точно не знаешь, как же на самом деле к тебе относятся Весы. При этом как на работе, так и дома представители знака будут сохранять атмосферу дружелюбия и эстетики в отношениях. Решительных действий от Весов вы вряд ли дождетесь, а расслабиться и отдохнуть они могут за счет пеших неспешных прогулок на природе.

Чувство долга скрепляет семейные узы Козерогов. Эти представители знака помогут любому знаку рядом с ними почувствовать себя в безопасности. На первом месте у вас даже в семейных отношениях стоят несколько бизнес-качеств: организованность, дисциплина и собранность. То, что вы от себя требуете упорства и целеустремленности вовсе не означает, что вашим близким это сейчас необходимо. Поинтересуйтесь у них, как бы они хотели скоротать вечер. Возможно, вы организуете кулинарный поединок, настольные игры или конкурс талантов.

Напомним, эта неделя - с 16 по 22 ноября принесет удачу тем, кто готов рисковать и совершать неординарные поступки. Звезды советуют быть инициативными и энергичными.

Ранее "Страна" писала о том, какие знаки Зодиака более подвержены коронавирусу. Отметим, что в мире на Covid-19 переболели свыше 54 миллионов человек.