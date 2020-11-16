После подписания Москвой, Баку и Ереваном трехстороннего соглашения о перемирии в парламент Турции направили проект указа Реджепа Тайипа Эрдогана об отправке турецких военных в Азербайджан.

Об этом сообщает агентство Anadolu в понедельник, 16 ноября.

Так, ожидается, что турецкий парламент рассмотрит этот вопрос в ближайшие дни. Согласно ему, турецкие военнослужащие будут задействованы для мониторинга режима прекращения огня в Нагорном Карабахе в рамках совместного турецко-российского наблюдательного центра.

Отмечается, что ранее Эрдоган заявил, что Анкара и Москва подписали меморандум о центре по контролю за перемирием в Карабахе.

Напомним, ранее президент Турции заявлял, что Анкара примет участие в работе миссии по контролю за перемирием в Карабахе. По его словам, осуществлять наблюдение Турция будет с помощью совместного центра, который будет создан на определяемой Азербайджаном территории.

Также мы писали, что в Кремле сообщили Турции, что миротворцами в Нагорном Карабахе будут только российские военные.