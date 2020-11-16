В Житомирской области каменщики завершили изготовление памятника народному депутату IV созыва и первому космонавту независимой Украины Леониду Каденюку.

Об этом рассказал заместитель председателя Житомирской областной государственной администрации Владимир Федоренко, передает "УНИАН".

"Памятник Леониду Каденюку сегодня начнут монтировать на Байковом кладбище в Киеве. Его изготовили целиком из Покостовского гранита Житомирщины", - сказал он.

Также Федоренко рассказал, сколько времени заняла работа над памятником.

"Автором памятника является Анатолий Гайдамака. Скульптор - Владимир Шолудько. Работы продолжались полгода. Насколько мне известно, инициаторами изготовления памятника стали Министерство культуры Украины, волонтеры и частные лица. Официальное открытие - 19 ноября", - рассказал он.

В то же время Федоренко не стал раскрывать даже приблизительную стоимость памятника.

В Житомирской области завершили изготовление памятника Каденюку. Фото: УНИАН

Напомним, о планах изготовить памятник Леониду Каденюку стало известно еще в августе этого года. Тогда президент Владимир Зеленский рассказал, что финансированием займется он сам, а также сотрудники Офиса президента и Кабинета министров. Предполагалось, что открытие состоится 19 ноября.