В понедельник, 16 ноября, под стенами Верховной Рады началась акция протеста движения SaveФОП. Предприниматели объявили, что они начинают Налоговый майдан.

Об этом сообщает корреспондент "Страны".

На площадке перед зданием парламента к 10:00 собралось больше сотни протестующих. Участники акции требуют не вводить карантинные ограничения для малого и микробизнеса, а также принять законопроекты № 3853-1(2) и №3993, направленные на защиту упрощенной системы налогообложения, учета и отчетности.

"Будем жить на этой сцене до тех пор пока депутаты не выполнят наши требования. Мы стоим не за себя, а за всю Украину", - заявили со сцены.

Также на митинг под Верховной Радой должный выйти рестораторы. Они будут требовать отмены карантина выходного дня.

Напомним, ранее ФОПы грозили перекрыть дороги по всей Украине, если до 21 ноября Рада не отменит обязательные кассовые аппараты.

Также мы писали о том, как на прошлой неделе рестораторы и ФОПы вышли против локдауна выходного дня.