Под Верховной Радой митингуют ФОПы. Фото: "Страна"

В понедельник, 16 ноября, под стенами Верховной Рады началась акция протеста движения SaveФОП. Предприниматели объявили, что они начинают Налоговый майдан. 

Об этом сообщает корреспондент "Страны". 

На площадке перед зданием парламента к 10:00 собралось больше сотни протестующих. Участники акции требуют не вводить карантинные ограничения для малого и микробизнеса, а также принять законопроекты № 3853-1(2) и №3993, направленные на защиту упрощенной системы налогообложения, учета и отчетности.

"Будем жить на этой сцене до тех пор пока депутаты не выполнят наши требования. Мы стоим не за себя, а за всю Украину", - заявили со сцены.

Также на митинг под Верховной Радой должный выйти рестораторы. Они будут требовать отмены карантина выходного дня.

Под Радой митингуют ФОПы. Фото: Страна

Напомним, ранее ФОПы грозили перекрыть дороги по всей Украине, если до 21 ноября Рада не отменит обязательные кассовые аппараты.

Также мы писали о том, как на прошлой неделе рестораторы и ФОПы вышли против локдауна выходного дня.

Подпишитесь на телеграм-канал Политика Страны, чтобы получать ясную, понятную и быструю аналитику по политическим событиям в Украине.