Канцелярия Верховного Суда отказалась предоставлять информацию о зарплате главы ВС Валентины Данишевской, несмотря на установленный законом запрет на сокрытие подобной информации. Чиновники ссылаются на то, что она может быть использована "с целью дискредитации суда либо влияния на беспристрастность суда".

Об этом говорится в ответе Верховного суда на информационный запрос, как передают "Украинские новости".

"Поскольку в вашем запросе нет соответствующего обоснования, в предоставлении информации, которой касается этот запрос, отказано", - говорится в сообщении.

Уточняется, что запрос касался заработной платы, которую Данишевская получила за октябрь этого года.

Напомним, за июль этого года глава Верховного суда Валентина Данишевская заработала 507 087 гривен.

Также "Страна" приводила слова Данишевской о том, что судьи не чувствуют защиты со стороны государства и вынуждены работать в некомфортных условиях при большой нагрузке.