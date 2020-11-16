Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко снова сменила образ. И причем очень кардинально. 59-летняя нардеп обновила прическу и, вероятно, увеличила губы и сделала подтяжку на лице.

Новый лук Тимошенко продемонстрировала в ходе заседания Согласительного совета Рады в понедельник, 16 ноября.

Так, лидер "Батькивщины", которая в последнее время носила собранные в хвост прямые волосы, сегодня предстала перед коллегами со слегка завитыми локонами. Их политик также собрала сзади.

Кроме того, заметны изменения и на лице Тимошенко: ее губы выглядят более пухлыми, чем обычно. Вероятно, она сделала процедуру по их увеличению. Чтобы дополнить образ, Юлия Тимошенко выбрала очки в темной оправе округлой формы.

Юлия Тимошенко на заседании Согласительного совета, 16 ноября

Фото Юлии Тимошенко в Раде сделал корреспондент "Страны"

Напомним, в августе Юлия Тимошенко заразилась коронавирусом, к работе она вернулась только в сентябре.

А в конце октября стало известно, что мама Юлии Тимошенко также заразилась коронавирусом.