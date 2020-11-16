Во втором туре выборов мэра Краматорска Донецкой области победу одержал самовыдвиженец Александр Гончаренко, он набрал 57,85% голосов.

Соответствующие данные содержатся в итоговом протоколе, за который единогласно проголосовали члены Территориальной избирательной комиссии, видео обнародовано в Facebook.

В соответствии с обнародованными данными, городским головой станет Александр Гончаренко, который набрал 57,85% (18 686 голосов избирателей), а его оппонент, действующий мэр города Андрей Панков - 40,47% (13 070 голосов избирателей).

Напомним, "Страна" писала о том, что на этих выборах Александра Гончарекно поддержала "Оппозиционная платформа - За жизнь".

Второй тур выборов мэра Краматорска состоялся 15 ноября. Явка на голосование составила 23,14%, это один из самых низких показателей в Украине в этот день.