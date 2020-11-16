В понедельник, 16 ноября, стало известно о вывозе около 150 тел бойцов Армении из-под города Шуши в Нагорном Карабахе. Но, несмотря на это, еще около сотни остаются на поле боя.

Об этом говорится в Telegram-канале "РИА Новости".

"Из-под Шуши вывезены тела 150 погибших армянских военных, еще несколько сотен тел остаются на поле боя", - сказал глава непризнанного Карабаха.

Позже премьер-министр Армении Никол Пашинян выступил с заявлением о том, что берет на себя всю ответственность за происшедшее в Нагорном Карабахе.

Кроме того, по словам премьера, на непризнанной территории остаются без вести пропавшими несколько сотен военнослужащих.

Напомним, что 10 ноября была достигнута договоренность о прекращении огня в Нагорном Карабахе и вводе в регион российских военных. Согласно документу, Армения возвращает Азербайджану три района - Агдамский, Кельбаджарский и Лачинский. Последний переходит под контроль Баку последним - до 1 декабря 2020 года.

Также "Страна" писала, что на выезде из Нагорного Карабаха, где недавно урегулировали военный конфликт между Азербайджаном и Арменией, образовалась пробка. По итогам войны 2020 года Азербайджан вернул себе часть территорий, после этого проживающие там армяне покидают населенные пункты.