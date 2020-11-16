В субботу, 14 ноября, в Запорожской области произошло ДТП: тут столкнулись трактор и рейсовый автобус. В результате его водитель погиб, одна из пассажирок попала в больницу.

Об этом сообщает Отдел коммуникации ГУ Нацполиции Запорожской области.

Авария произошла около 17:00 на автодороге "Борисполь-Днепр-Запорожье-Мариуполь". По данным правоохранителей, водитель пассажирского автобуса Mercedes-Benz 1955 года рождения, в салоне которого находилось восемь пассажиров, двигаясь по проезжей части автодороги, столкнулся с колесным трактором К-700А. Трактор ехал впереди и начал разворачиваться.

В результате столкновения водитель рейсового автобуса от полученных травм погиб на месте происшествия. Его 22-летняя пассажирка госпитализирована в больницу. Остальные не пострадали.

Ведется уголовное производство по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, "Страна" писала о том, как под Одессой столкнулись два микроавтобуса с пассажирами, в ДТП погибли люди.

Также мы писали о том, что в Херсонской области перевернулся рейсовый автобус.