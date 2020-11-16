Водитель рейсового автобуса погиб на месте аварии. Фото: Нацполиция

В субботу, 14 ноября, в Запорожской области произошло ДТП: тут столкнулись трактор и рейсовый автобус. В результате его водитель погиб, одна из пассажирок попала в больницу. 

Об этом сообщает Отдел коммуникации ГУ Нацполиции Запорожской области. 

Авария произошла около 17:00  на автодороге "Борисполь-Днепр-Запорожье-Мариуполь". По данным правоохранителей, водитель пассажирского автобуса Mercedes-Benz 1955 года рождения, в салоне которого находилось восемь пассажиров, двигаясь по проезжей части автодороги, столкнулся с колесным трактором К-700А. Трактор ехал впереди и начал разворачиваться. 

В результате столкновения водитель рейсового автобуса от полученных травм погиб на месте происшествия. Его 22-летняя пассажирка госпитализирована в больницу. Остальные не пострадали.

Ведется уголовное производство по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. 

В Запорожской области автобус попал в ДТП. Фото: Нацполиция

Напомним, "Страна" писала о том, как под Одессой столкнулись два микроавтобуса с пассажирами, в ДТП погибли люди.

Также мы писали о том, что в Херсонской области перевернулся рейсовый автобус.

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