Карантин выходного дня вызвал к жизни интересный статистический сдвиг: именно в субботу и воскресенье заболеваемость резко пошла на спад.

Если данные на утро пятницы показывали антирекорд - выше 12 тысяч новых случаев - то на выходных показатели упали ниже порога в десять тысяч.

В соцсетях уже обвинили власть в попытке таким образом явить эффективность нового локдауна. Как ответ на волну критики, которой многие встретили карантин выходного дня: от бизнеса до мэров крупных городов.

Но не исключено, что таким образом готовят почву для того, чтобы не ужесточать дальнейшие меры по борьбе с эпидемией.

Разбирались, почему заболеваемость ковидом на выходных уменьшилась.

Падение с вершины

Итак, в субботу количество новых случаев коронавируса упало почти на 15%, а в воскресенье - еще на 8%. Как видно по графику, составленном СНБО, падение за последние два дня очень существенное.

Однако, понятно, что с карантином выходного дня по ряду причин это никак не связано.

Во-первых, ПЦР-тесты в Украине делают по несколько дней. Поэтому в субботу могли появится результаты исследований, сделанных и 2-3 дня назад, и даже недельной давности.

Во-вторых, даже если бы тесты делались за несколько часов, заразиться человек мог гораздо раньше. Ситуация, при которой в организм сегодня попал вирус и в тот же день он выявлен ПЦР-тестом, практически невозможна.

Объяснить резкое улучшение статистики можно исключительно манипуляциями с тестированием.

Как видно из таблицы ниже, почти всю минувшую неделю число ПЦР-исследований держалось на уровне 42-48 тысяч. А на выходных оно рухнуло до 28-36 тысяч в сутки.

За уменьшением тестирований "улучшилась" и статистика - как по заболевшим, так и по умершим.

Дата Новых случаев Смертей ПЦР-тестов 16 ноября 9 832 94 28 685 (34,2%) 15 ноября 10 681 95 36 000 (29,6%) 14 ноября 12 524 191 48 054 (26%) 13 ноября 11 787 172 46 813 (25,1%) 12 ноября 11 057 198 46 933 (23,5%) 11 ноября 10 611 191 43 908 (24%) 10 ноября 10 179 191 42 966 (23,6%)

Официальная риторика пока за продолжение локдауна по выходным. Министр здравоохранения Максим Степанов в сегодняшнем видеоблоге заявил, что Израилю еще летом удалось за три недели карантина выходного дня откатить заболеваемость на 20%.

Непонятно, какой именно параметр улучшился в Израиле летом. Судя по статистике ковид, эта страна в сентябре показала пиковые значения по заболеваемости. Из-за чего ввела полный локдаун с остановкой всей общественной жизни.

Благодаря чему к середине октября заболеваемость в Израиле пошла на спад и сейчас не превышает тысячи человек в сутки.

При этом в Израиле делают ПЦР-тесты просто в гигантских количествах - более 500 тысяч на миллион человек. В Украине же этот показатель едва выше 80 тысяч.

Да к тому же, как видим, это тестирование день ото дня скачет взад-вперед на 10-15 тысяч. Смазывая картину роста-падения заболеваемости.

"Клоуны выходного дня"

Намеренно раскачивают статистику в Украине или в силу реальных проблем с врачами и лабораториями - вопрос открытый (скорее всего, и то, и другое). Однако в соцсетях именно нынешнее падение заболеваемости вызвало особый интерес - потому, что оно наложилось на карантин выходного дня.

"Клоуны выходного дня.

Выходит такой МОЗ и сообщает нам, что уже в первый день идиотизма выходного дня якобы снизилась заболеваемость!

Чуть ранее они орали про 14 дней инкубации и про тесты с опозданием в 10 дней.

Хотя мне интересней, как они в воскресенье статистику собрали. Хотя слово "статистика" в данном случае лишнее", - пишет политолог Михаил Чаплыга.

"Как вам сегодняшние данные МОЗа о заболевших?! Мол, намекают, вот вам - первые сутки воскресного локдауна, "немного снизилась заболеваемость коронавирусом", не зря все это... Эти вруны думают, что мы настолько тупы, что не знаем о том, что такое инкубационный период?", - интересуется экс-нардеп Елена Бондаренко.

Впрочем, если оставить за скобками эмоции, у карантинного "улучшения" могут быть вполне практические следствия.

Дело в том, что власти столкнулись с большим сопротивлением новому - пускай и частичному - локдауну.

Если весенние ограничения бизнес и население прожили "на старых запасах", то новый виток остановки экономики просто разорит огромное количество малых предприятий. С понятными социальными последствиями - безработицей и падением и без того скромных доходов населения.

Поэтому еще на стадии обсуждения начались уличные протесты и прямые обещания мэров на местах саботировать новый локдаун. Что и происходило на выходных (детальнее - в материале "Страны" "Расползание страны". Что показал первый день локдауна выходного дня, который повсеместно игнорируют).

В свете всеобщего саботажа и сопротивления, улучшение коронавирусной статистики выглядит как заявление властей о своей правоте. И это одна сторона вопроса.

При этом есть и другие резоны. Ведь локдаун, который никто не соблюдает, серьезно бьет по авторитету власти. Кроме того, против карантина выходного дня начала открыто высказываться Верховная Рада (там зарегистрировали постановление о рекомендации правительству отменить уикенд-локдаун).

И здесь у Зеленского и Кабмина два пути - закручивать гайки и ломать тех же мэров через колено. Или останавливать карантинный эксперимент.

Если выберут второй путь, и "улучшение" статистики продолжится, Минздрав сможет говорить, что рост заболеваемости остановлен. Что в свою очередь сделает ненужным тотальный локдаун. И поставит через некоторое время вопрос об отмене и карантина выходного дня.

Пойдет ли Украина по этому пути - посмотрим по статистике стартовавшей недели. При этом нужно понимать, что реальную эффективность от карантина выходного дня мы увидим примерно через 5-7-10 дней - когда обращаться за помощью начнут те, кто подхватил ковид в этот уикенд.