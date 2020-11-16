Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 16 ноября, поздравил Майю Санду с победой на президентских выборах в Молдове.

Об этом глава государства написал в Twitter.

"Поздравляю Майю Санду с победой на президентских выборах в Молдове. С нетерпением жду дальнейшего укрепления отношений между Украиной и Молдовой для европейского будущего наших народов", - написал Зеленский.

Также Санду поздравил президент Румынии Клаус Йоханнис. Соответствующий пост он опубликовал в Twitter.

"Поздравления Майе Санду с победой на президентских выборах в Молдове. Граждане страны выбрали европейский и демократический путь, путь прогресса!" - написал он.

Напомним, вчера в Молдове зафиксировали рекордно высокую явку на выборах президента.

Также "Страна" разбиралась, что означает победа Санду на выборах президента Молдовы и какие последствия для Украины.