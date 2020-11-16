В Украине, где количество зараженных коронавирусом за сутки выросло на 9 832 человека, Covid-19 обнаружили у 354 детей и 360 медиков. За минувшие 24 часа больше всего новых случаев инфицирования выявили в Киеве (+879), Днепропетровской (+847) и Запорожской (+807) областях.

Об этом свидетельствуют данные, обнародованные Минздравом в Telegram-канале "Коронавирус инфо".

Сообщается, что всего в Украине лабораторно подтверждено уже 545 689 случаев коронавируса, из них 9 697 оказались летальными (+94). Выздоровели уже 244 197 пациентов с Covid-19 (+2 753).

Статистика распространения коронавируса в регионах Украины на 16 ноября:

Киев - 51 499 случаев (+879);

Винницкая область - 13 948 случаев (+104);

Волынская область - 18 936 случаев (+260);

Днепропетровская область - 22 069 случаев (+847);

Донецкая область - 17 201 случай (+218);

Житомирская область - 22 847 случаев (+622);

Закарпатская область - 19 559 случаев (+175);

Запорожская область - 19 291 случай (+807);

Ивано-Франковская область - 28 440 случаев (+454);

Киевская область - 25 141 случай (+648);

Кировоградская область - 3710 случаев (+59);

Луганская область - 5169 случаев (+22);

Львовская область - 37 466 случаев (+572);

Николаевская область - 12633 случая (+293);

Одесская область - 33 415 случаев (+633);

Полтавская область - 15 262 случая (+296);

Ровенская область - 25 210 случаев (+241);

Сумская область - 18 324 случая (+465);

Тернопольская область - 23 757 случаев (+202);

Харьковская область - 48 179 случаев (+580);

Херсонская область - 7 126 случаев (+159);

Хмельницкая область - 23 136 случаев (+257);

Черкасская область - 13 478 случаев (+482);

Черновицкая область - 28 336 случаев (+419);

Черниговская область - 11 557 случаев (+138).

Напомним, 14 ноября стала известно, что глава Минздрава Степанов заразился коронавирусом.

Также мы писали о том, что в мире уже больше 54 миллионов человек переболели коронавирусом.