Минздрав показал статистику распространения коронавируса по регионам Украины на 16 ноября
В Украине, где количество зараженных коронавирусом за сутки выросло на 9 832 человека, Covid-19 обнаружили у 354 детей и 360 медиков. За минувшие 24 часа больше всего новых случаев инфицирования выявили в Киеве (+879), Днепропетровской (+847) и Запорожской (+807) областях.
Об этом свидетельствуют данные, обнародованные Минздравом в Telegram-канале "Коронавирус инфо".
Сообщается, что всего в Украине лабораторно подтверждено уже 545 689 случаев коронавируса, из них 9 697 оказались летальными (+94). Выздоровели уже 244 197 пациентов с Covid-19 (+2 753).
Статистика распространения коронавируса в регионах Украины на 16 ноября:
Киев - 51 499 случаев (+879);
Винницкая область - 13 948 случаев (+104);
Волынская область - 18 936 случаев (+260);
Днепропетровская область - 22 069 случаев (+847);
Донецкая область - 17 201 случай (+218);
Житомирская область - 22 847 случаев (+622);
Закарпатская область - 19 559 случаев (+175);
Запорожская область - 19 291 случай (+807);
Ивано-Франковская область - 28 440 случаев (+454);
Киевская область - 25 141 случай (+648);
Кировоградская область - 3710 случаев (+59);
Луганская область - 5169 случаев (+22);
Львовская область - 37 466 случаев (+572);
Николаевская область - 12633 случая (+293);
Одесская область - 33 415 случаев (+633);
Полтавская область - 15 262 случая (+296);
Ровенская область - 25 210 случаев (+241);
Сумская область - 18 324 случая (+465);
Тернопольская область - 23 757 случаев (+202);
Харьковская область - 48 179 случаев (+580);
Херсонская область - 7 126 случаев (+159);
Хмельницкая область - 23 136 случаев (+257);
Черкасская область - 13 478 случаев (+482);
Черновицкая область - 28 336 случаев (+419);
Черниговская область - 11 557 случаев (+138).
Напомним, 14 ноября стала известно, что глава Минздрава Степанов заразился коронавирусом.
Также мы писали о том, что в мире уже больше 54 миллионов человек переболели коронавирусом.