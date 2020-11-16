По состоянию на утро понедельника, 16 ноября, в Украине подтвердились 9 832 новых случая заражения коронавирусом. Напомним, что предыдущий антирекорд был отмечен в субботу, 14 ноября, когда за сутки в стране было выявлено 12 524 зараженных.

Добавим, что вчера, 15 ноября, в стране общее число зараженных с начала эпидемии достигло отметки в 535 857 человек.

О новых жертвах Covid-19 сообщает Телеграм-канал "Коронавірус_інфо".

Общее число заболевших на сегодняшний день таким образом достигло отметки в 545 689 человек. Выздоровели за последние 24 часа 2 753 пациента. Умерли за сутки 94 человека. Госпитализировано 1 100 человек.

Самое большое количество случаев заражения за минувшие сутки обнаружено в Киеве (879 человек), Запорожской области (807), Киевской области (648), Днепропетровской области (847) и Одесской области (633).

Напомним, что Австрия вслед за Словакией проведет массовое тестирование населения на коронавирус

Также мы рассказывали, что больной Covid-19 министр Степанов позвонил врачу, чтобы узнать, как ему лечиться.