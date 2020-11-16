Президент Франции Эммануэль Макрон раскритиковал Совбез ООН, заявив, что этот орган сейчас не принимает полезных решений.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

Так, по мнению президента Франции, Европе необходимо больше независимости в сфере безопасности. Такую точку зрения Макрон высказал в интервью изданию Grand Continent, которое выйдет в свет сегодня, 16 ноября.

Кроме того, по мнению Макроне, американцы смогут признать европейцев союзниками только в том случае, если они "относятся серьезно к самим себе и независимы в собственной оборонной политике".

Он также сказал, что Европа, подобно США и Китаю, будет и дальше работать над собственной автономностью.

Напомним, недавно канцлер Германии Ангела Меркель призвала к реформе Совбеза ООН и осудила злоупотребление правом вето.

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