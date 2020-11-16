Макрон заявил, что Совбез ООН не принимает полезных решений
Президент Франции Эммануэль Макрон раскритиковал Совбез ООН, заявив, что этот орган сейчас не принимает полезных решений.
Об этом сообщает Deutsche Welle.
Так, по мнению президента Франции, Европе необходимо больше независимости в сфере безопасности. Такую точку зрения Макрон высказал в интервью изданию Grand Continent, которое выйдет в свет сегодня, 16 ноября.
Кроме того, по мнению Макроне, американцы смогут признать европейцев союзниками только в том случае, если они "относятся серьезно к самим себе и независимы в собственной оборонной политике".
Он также сказал, что Европа, подобно США и Китаю, будет и дальше работать над собственной автономностью.
Напомним, недавно канцлер Германии Ангела Меркель призвала к реформе Совбеза ООН и осудила злоупотребление правом вето.
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